ترامب وهاريس يحضّران لأول مناظرة مباشرة

يتواجه دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس للمرة الأولى أمام ملايين الأميركيين الثلاثاء في مناظرة تلفزيونية قد تكون الوحيدة قبل الانتخابات الرئاسية.

وقبل أقل من شهرين من يوم التصويت، يتواجه المتنافسان على قناة "إيه بي سي" في حدث مرتقب بشدة بعد أداء الرئيس جو بايدن في مناظرته مع ترامب في 27 يونيو والذي كان من أسباب دفعه إلى الانسحاب وترشيح نائبته.

أثار ترشيح هاريس (59 عاما) حماسة ونجح في توحيد الحزب الديمقراطي، وستواجه الآن خصما وصفها بأنها "مجنونة" وهاجمها لأنها امرأة.

تجاوزت هاريس ترامب في استطلاعات الرأي. وتمضي أول امرأة من أصول أفريقية وجنوب آسيوية تتولى منصب نائبة الرئيس بضعة أيام في مدينة بيتسبرغ القريبة للتحضير للمناظرة.

ويتوقع أن يتبع المرشح، البالغ 78 عاما، أسلوباً عدوانيا لا سيما وأن انسحاب بايدن ودخول هاريس السباق جعله المرشح الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت ايرين كريستي من كلية الاتصالات والمعلومات بجامعة "روتغرز" "إنهما مرشحان مختلفان للغاية ولم يسبق لهما أن التقيا وجها لوجه" نتيجة رفض ترامب حضور حفل تنصيب بايدن بعد أن قال إنه تعرض لسرقة نتائج انتخابات عام 2020.

وتابعت "لذا، فإن المناظرة سوف تكون مفيدة للغاية وقد تكون العامل الحاسم في الانتخابات".

وما يزيد الحماسة هو أن المناظرة ستجري في ولاية بنسلفانيا، وهي من الولايات التي ستقرر نتيجة الانتخابات، وتشهد منافسة حامية.

ويتوقع أن تكون مناظرة الثلاثاء الوحيدة إذ لم تتفق هاريس وترامب على إجراء المزيد. وسيراقب الأميركيون النقاش من كثب لمعرفة كيف ستسير الأمور على المسرح.

- هدف واحد

تختلف الآراء حول مدى تأثير المناظرات الرئاسية الأميركية بشكل عام على استطلاعات الرأي، فلا شك أنها يمكن أن تسبب زلازل سياسية في بعض الأحيان.

لقد مر أكثر من شهرين منذ انسحاب بايدن. وقالت المتحدثة باسمه كارين جان بيار الجمعة إنه سيتابع المناظرة الثلاثاء.

وأضافت المتحدثة أن "نائبة الرئيس ذكية. إنها شخص يعرف كيف ينجز المهمة".

وبينما لا يعول الكثيرون على الشيء الكبير من المناظرة، إلا أنها قد تشكل لحظة حاسمة في السباق النهائي حتى الخامس من نوفمبر.

وعلى الرغم من اختلافاتهما، سيكون لكل منهما الهدف نفسه وهو إقناع مجموعة أساسية من الناخبين الذين لم يقرروا بعد في بلد شديد الاستقطاب.

وستعتمد هاريس على أسلوبها الهادئ وتاريخها كمدعية عامة، حيث ستتولى قضية شخص مدان يواجه أيضا اتهامات بالتآمر لقلب هزيمته في انتخابات 2020 أمام بايدن.

كما ستواجه هاريس أيضا ضغوطات لتكون أقل غموضا حول سياستها، ومن المتوقع أن تواصل حملتها استراتيجية عدم الإضرار التي شهدت إجراء هاريس مقابلة تلفزيونية واحدة فقط منذ استبدال بايدن.

أما ترامب، فإن التحدي الذي سيواجه هو تحديد مقدار ما يريده ناخبو قاعدته.

وقال أندرو كونيشوسكي، السكرتير الصحافي السابق لزعيم مجلس الشيوخ تشاك شومر "قد يُسجَّل هذا النقاش في كتب التاريخ. لا تنسوا الفشار".