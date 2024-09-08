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اندلاع حريق في مدرسة كينية أخرى

اندلاع حريق في مدرسة كينية أخرى
8 سبتمبر 2024 17:20

قال الصليب الأحمر الكيني والشرطة إن حريقا اندلع في مدرسة داخلية للبنات في بلدة بوسط كينيا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، مما أدى إلى إصابة ثلاث طالبات على الأقل وإلحاق أضرار بمبنى المدرسة.
يأتي الحريق بعد مقتل 21 تلميذا على الأقل في حريق اندلع بمدرسة ابتدائية داخلية بمنطقة "نيري" في وسط كينيا أيضا في وقت مبكر من يوم الجمعة.
وقال الصليب الأحمر الكيني، في منشور على منصة إكس في وقت متأخر من مساء أمس السبت "تم الإبلاغ عن واقعة حريق في مدرسة إيسيولو الثانوية للبنات بمنطقة إيسيولو".
وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أفاد باحتواء الحريق وتسجيل ثلاث إصابات طفيفة.
وقالت ريسيلا أونيانجو المتحدثة باسم الشرطة الكينية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، إن حريقا اندلع في المدرسة تم احتواؤه. ولم تذكر سبب الحريق.
وقال شاهد عيان إن فرق الشرطة والإطفاء والإنقاذ شوهدت بعد لحظات من إخماد الحريق وهي تستخدم مصابيح يدوية للبحث عن أي طالبات أو متعلقات يمكن إنقاذها في عنابر النوم المدمرة.
كانت التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد القتلى في حريق يوم الجمعة بلغ 17 لكن بيانا حكوميا أظهر أن العدد ارتفع إلى 21.
وأضاف البيان أنه تم انتشال 19 جثة من موقع الحريق في حين لقي اثنان حتفهما في مستشفيين نقلا إليهما لتلقي العلاج.

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