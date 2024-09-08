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العراق يعلن اتفاقا مع أميركا على جدول لسحب قوات التحالف

جنود أميركيون في العراق
8 سبتمبر 2024 23:38

توصّلت بغداد وواشنطن إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق "على مرحلتين"، على ما صرّح وزير الدفاع العراقي ثابت العبّاسي اليوم الأحد، مرجّحا أن يتم توقيع اتفاق بهذا الشأن "في الأيام القليلة القادمة".
وقال العبّاسي، في حوار بثته قناة "الحدث" مساء اليوم الأحد "تم الاتفاق على أن يكون (...) الانسحاب من الأراضي العراقية على مرحلتين".
وأوضح أن التفاهم يتضمّن مرحلة أولى من سبتمبر الجاري حتى سبتمبر 2025 تشمل "بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين"، يليها انسحاب "في المرحلة الثانية من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2026 من كردستان العراق".
وتنشر الولايات المتحدة زهاء 2500 جندي في العراق في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. ويضمّ التحالف كذلك قوات من دول أخرى لا سيّما فرنسا والمملكة المتحدة.
وتجري بغداد وواشنطن، منذ أشهر، مفاوضات بشأن التقليص التدريجي لعديد قوات التحالف في العراق.
ولفت العبّاسي، في حديثه، إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اعتبر أن "سنتَين غير كافيتين" لإتمام الانسحاب، غير أن بغداد "رفضت بالتأكيد ما طرحه لسنة ثالثة".
ونوّه الوزير العراقي إلى أن توقيع الاتفاق تمّ تأجيله "بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة".
ورجّح أن يتم التوقيع "ربما في الأيام القليلة القادمة على التفاهم الذي جرى في واشنطن".

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المصدر: آ ف ب
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