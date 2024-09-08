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مقتل عنصرين إرهابيين في باكستان

أرشيفية
9 سبتمبر 2024 01:22

إسلام آباد (الاتحاد)

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لقي مسلحان من العناصر الإرهابية مصرعهما خلال عملية نفذتها قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. 
وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش في بيان أمس، أن العملية نفذتها فرقة من قوات الأمن بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية، مضيفاً أن الفرقة الأمنية صادرت أيضاً خلال العملية أسلحة وذخيرة ومتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين القتلى. وأشار البيان إلى أن الإرهابيين القتلى كانوا متورطين في هجمات على قوات الأمن والمدنيين، فيما لا تزال عملية التطهير مستمرة نظراً لوجود إرهابيين آخرين محتملين في المنطقة.

باكستان
بلوشستان
الجيش الباكستاني
الإرهاب
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