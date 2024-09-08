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«الصحة العالمية» تتعهد بدعم النظام الصحي في السودان

«الصحة العالمية» تتعهد بدعم النظام الصحي في السودان
9 سبتمبر 2024 01:23

الخرطوم (وكالات)

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تعهد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أمس، خلال زيارته للسودان بحشد الجهود الدولية لدعم النظام الصحي في البلاد، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة السودانية. وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أعقاب محادثات مع وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم في مدينة بورتسودان شرقي السودان، إن البلاد تحتاج إلى الكثير من الدعم من الشركاء في المجال الصحي. وقال إبراهيم إن زيارة تيدروس سوف تعزز العلاقات بين السودان ومنظمة الصحة العالمية، والتي قامت بجهود كبيرة في توفير الدعم الفني والمادي، وفقا للبيان. وأفادت وسائل إعلام بأن تيدروس وصل إلى السودان أمس الأول، خلال زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها كبار المسؤولين السودانيين وممثلي الأمم المتحدة، ويقوم بتفقد المنشآت الصحية وملاجئ النازحين داخلياً. 
وقالت وزارة الصحة السودانية إن الأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء من السودان مؤخراً أسفرت عن مقتل 205 أشخاص، بينما سجلت البلاد 5081 حالة كوليرا، بما في ذلك 176 وفاة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي  10.7 مليون شخص نزحوا داخلياً في السودان، بينما يسعى نحو 2.2 مليون آخرين للجوء إلى البلدان المجاورة.

منظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
السودان
وزارة الصحة السودانية
بورتسودان
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