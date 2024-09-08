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تونس.. انتخابات الرئاسة حاسمة لاستكمال الجمهورية الثالثة

تونسيون أمام مركز اقتراع (أرشيفية)
9 سبتمبر 2024 01:22

شعبان بلال (القاهرة، تونس) 

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وصف خبراء ومحللون الانتخابات الرئاسية في تونس بالحاسمة لاستكمال الجمهورية الثالثة التي أنهت حكم حركة النهضة، في ظل منافسة مبكرة بين أطراف سياسية متعددة، ومطالب ببرامج ورؤى واضحة لحل مشكلات يواجهها الشارع على رأسها الاقتصاد والهجرة غير الشرعية والتنمية. 
وقال رئيس منتدى تونس الحرة حازم القصوري، إن تونس تشهد مرحلة تحضيرية قبل الانتخابات، ستحسم أسماء المترشحين، خاصة أن هناك مرشحين صدر في حقهم قرار قضائي منعهم من خوض الانتخابات بشكل نهائي وعليهم عقوبة تكميلية نهائية وهي الحرمان مدى الحياة من المشاركة في الانتخابات.
وشدد القصوري في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن الانتخابات حاسمة في رسم معالم تونس الجديدة، ومحطة مرور مؤسساتها التي تستند مرجعيتها إلى سلطة الشعب المباشرة على عكس النظام الإخواني الذي يستند إلى حكم الجماعة. 
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي التونسي هادي الحمدوني أن عودة المرشح عبد اللطيف المكي وزير الصحة في حكومة الإخوان إلى قائمة المرشحين، يؤكد استقلال المنظومة القضائية، وأن أحكام المحكمة الإدارية الاستئنافية لا تقبل أي طعن. 
وأوضح الحمدوني في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عودة جملة من المترشحين لها أهمية كبيرة لدعم المنافسة والتنافسية وتترك مجالاً للاختيار، خاصة أن المترشحين من اتجاهات فكرية مختلفة، بين مرجعيات إسلامية وليبراليين قوميين ومستقلين، وهو ما يدعم شرعية الفائز في الانتخابات، ويزيد عدد الناخبين خاصة بعد عزوف كبير في سنوات ما بعد 2011. 
واعتبر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن الانتخابات الرئاسية المقبلة اختبار لمدى صلابة الجمهورية الثالثة ونظام 25 يوليو، في ظل دعم الأغلبية للمشروع الديمقراطي الجديد. 
وذكر ثابت في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك جملة من التحديات التي ستجعل الحلول والبرامج الخاصة بالمرشحين ذات وزن في التصويت والإقبال على صناديق الاقتراع، أهمها غلاء الأسعار وتصاعد التضخم وارتفاع نسبة الفقر والبطالة والهجرة غير الشرعية. 
واتفق الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي التونسي، عبد القادر ساكري حول أن انتخابات الرئاسة التونسية 2024 تكتسب حالة خاصة، مؤكداً أنها الأولى منذ إنهاء منظومة الإقطاع الإخواني في 25 يوليو2021، وتأتي ضمن خريطة طريق واضحة بداية من الاستفتاء ثم الانتخابات البرلمانية والمحلية وغيرها. 
 وأوضح ساكري لـ«الاتحاد»، أن المنافسة في الانتخابات المقبلة ستكون عامل جذب للناخبين خاصة في ظل منظومة قضائية مستقلة، وهو ما يثبته قبول طعن المرشح عبد اللطيف المكي.

تونس
الانتخابات الرئاسية
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