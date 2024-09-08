القوات اليمنية تطهر مساحات جديدة من ألغام الحوثي

عدن (الاتحاد)

طهرت هندسة القوات المشتركة، أمس، مساحات جديدة في المناطق المحررة جنوب الحديدة من حقول وشبكات الألغام التي خلفتها جماعة الحوثي في الطرقات ومزارع اليمنيين ومناطق الرعي. وأفاد الإعلام العسكري بأن فِرقًا من وحدات نزع الألغام تمكنت من نزع كميات من الألغام الحوثية في ريف مديرية حيس ومنطقة الحيمة التابعة لمديرية التحيتا.

وأوضح أن الألغام المنزوعة متنوعة وبأحجام مختلفة بينها، ألغام مموهة على شكل أحجار، وأخرى عبارة عن أسطوانات ذات قوة تفجيرية كبيرة لضمان قتل أكبر عدد من الضحايا، الأمر الذي يكشف مدى انتهاكات الجماعة.

وأشاد قائد محور الحديدة العميد زايد منصر، بجهود فِرق نزع الألغام، مؤكداً مواصلة الجهود ومسح مساحات أوسع لحماية اليمنيين من أدوات الموت التي زرعتها «الحوثي» في كل مكان. ودعا قائد محور الحديدة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، إلى دعم جهود هندسة القوات المشتركة لتطهير المناطق النائية التي يتطلب الوصول إليها جهوداً وإمكانيات كبيرة. يشار إلى أن حقول الألغام الحوثية تشكل كابوساً يؤرق أهالي محافظة الحديدة؛ إذ لا يكاد يمر أسبوع دون وقوع ضحايا في صفوف المدنيين رغم نجاح هندسة القوات المشتركة في تطهير مساحات واسعة.