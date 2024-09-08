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مستوطنون يعتدون على مسن فلسطيني بعد اختطافه في الخليل

آليات عسكرية إسرائيلية (أرشيفية)
9 سبتمبر 2024 01:22

رام الله (الاتحاد)

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ضرب مستوطنون إسرائيليون، أمس، مسناً فلسطينياً، بعد اختطافه لساعات وإخلاء سبيله قرب معبر «ميتار»، في محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
وقال نجل المسن المختطف، إن عملية اختطاف والده جرت شرق بلدة «الظاهرية»، جنوب مدينة الخليل، في منطقة تدعى «الطيران»، حيث كان يرعى أغنامه، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأضاف: «5 مستوطنين مسلحين ومعهم جنود اختطفوا والدي قرابة الساعة السادسة والنصف واقتادوه إلى مستوطنة تينا وهناك مكث 4 ساعات، تم الاعتداء عليه خلالها بالضرب».
وأشار إلى إخلاء سبيل والده قرب معبر «ميتار» بين إسرائيل والضفة، وبعدها جرى نقله إلى مركز طبي محلي، فتبين أنه مصاب بعدة رضوض نتيجة الضرب.

الخليل
الجيش الإسرائيلي
مستوطنون
إسرائيل
فلسطين
الضفة الغربية
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