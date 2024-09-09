الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعصار "ياغي" أقوى إعصار يضرب الصين منذ عام 1949

إعصار"ياغي" أقوى إعصار يضرب الصين منذ عام 1949
9 سبتمبر 2024 08:32

صنفت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، الإعصار الخارق "ياغي"، كأقوى إعصار خريفي يهبط على اليابسة في الصين منذ عام 1949، حسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقالت الهيئة، أمس الأحد، إن "ياغي"، وهو الإعصار الـ11 لهذا العام، حافظ على وضعه كإعصار خارق لمدة 64 ساعة، وأسفر عن إلحاق أضرار كبيرة في كثير من المناطق بالبلاد على مدار الأيام الماضية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، من أن دوران "ياغي" المتبقي قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة في أجزاء من قوانغشي ويوننان، مؤكداً المخاطر المحتملة للفيضانات والانهيارات الأرضية وتجمعات المياه في المناطق الحضرية.

أخبار ذات صلة
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الإعصار "فرنسين" يجتاح ساحل الخليج الأميركي

وهبط "ياغي"، الذي تراجعت قوته أمس، إلى منخفض استوائي، على اليابسة مرتين يوم الجمعة الماضي، حيث ضرب أولا مقاطعة هاينان ثم مقاطعة قوانغدونغ.

وقالت السلطات المحلية، إنه استجابة لتراجع تأثيره، أعيد فتح جميع الأماكن السياحية والثقافية والرياضية في مدينة سانيا، وهي مدينة سياحية في هاينان، أمام الجمهور.

المصدر: وام
الصين
إعصار
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©