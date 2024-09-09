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وفيات ومفقودون جراء الأمطار الغزيرة في المغرب

وفيات ومفقودون جراء الأمطار الغزيرة في المغرب
9 سبتمبر 2024 08:58

 توفي ما لا يقل عن 11 شخصا وفقد 9 آخرون إثر الأمطار الغزيرة التي سقطت على 17 منطقة جنوب غربي المغرب ، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية المغربية.

وذكرت وكالة أنباء المغرب العربي أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أوضح في تصريح صحفي أن سقوط الأمطار أسفر أيضا عن فقدان 9 أشخاص في ثلاثة أقاليم.

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وأضاف أن سقوط الأمطار المسجلة خلال اليومين الماضيين تمثل ما يناهز نصف مقدار الأمطار التي تسقط التي تشهدها المنطقة على مدار السنة. بل وتتجاوز أحيانا، ببعض المناطق، المقدار السنوي المعتاد. فيما حدثت خسائر مادية، شهدتها المناطق المتضررة، حسب المتحدث الرسمي.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة التجهيز والماء، فقد تم نشر نحو 200 شخص و96 معدة لتهيئة الطرق لاستعادة حركة المرور في المناطق المتأثرة. ودعت وزارة الداخلية السكان المحليين والزوار إلى توخي الحذر الشديد بسبب الطقس غير المستقر واتباع جميع الإرشادات الصادرة عن السلطات، وفقا للمتحدث.

المصدر: وكالات
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