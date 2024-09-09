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انتخابات نيابية في الأردن

ملصقات انتخابية معروضة في أحد شوارع عمان قبل الانتخابات البرلمانية
9 سبتمبر 2024 10:39

يتوجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء لانتخاب مجلس نواب جديد.
وتجرى الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعدا ومقاعد النساء من 15 الى 18 مقعدا، وخفّض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 عاماً.
وجرى تقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة، وخصص 41 مقعدا لقوائم الأحزاب و97 مقعدا للدوائر المحلية.
ويتنافس على مقاعد المجلس 1640 مرشحا بينهم 1258 من الذكور و382 من الإناث.
ويخوض الانتخابات لمقاعد الأحزاب 36 حزبا.
ووفقا للهيئة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين المسجلين تجاوز 5,1 مليون ناخب من أصل 11,5 مليون نسمة هو عدد سكان الأردن، بينهم نحو 2,6 مليون من الإناث و2,4 مليون من الذكور.
وجرت الانتخابات السابقة في نوفمبر 2020 وسط إجراءات استثنائية في ظل تفشي جائحة كوفيد.
وبحسب السلطات، سينتشر 54 الف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في عموم البلاد.

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المصدر: وكالات
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