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السيسي يدعو للضغط من أجل وقف الحرب في غزة

السيسي يستقبل بوريل
9 سبتمبر 2024 17:38

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خطورة التصعيد المستمر في المنطقة، مشددا على المسؤوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، للضغط المكثف في اتجاه التوصل لاتفاق ينهي الحرب الجارية في قطاع غزة.
واستعراض السيسي، خلال لقاء مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية، الجهود المكثفة التي بذلتها مصر والشركاء، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، بحيث يمكن إنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة، فضلا عن تمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين الذي من شأنه فتح آفاق السلام والتعايش والاستقرار والتنمية في المنطقة.  
ووفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، نشره على موقع "فيسبوك"، أشاد الرئيس المصري  في هذا الصدد بمواقف جوزيب بوريل الموضوعية والمنصفة على مدار الفترة الماضية. 
بدوره، أعرب بوريل، الذي رافقه وفد رفيع ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به مصر كدعامة أساسية للاستقرار في المنطقة، مؤكدا اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتشاور المتواصل مع مصر، ودعم جهودها الدؤوبة لحفظ الاستقرار الإقليمي خلال  المرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة.
كما بحث الجانبان الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تكلل في الشهور الأخيرة بإعلان الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
وأكد الطرفان العزم على الاستمرار في استكشاف آفاق جديدة للتعاون، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، وموضوعات الطاقة والهجرة والبيئة، بما يحقق مصالحهما في مواجهة التحديات المشتركة. 

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