السويد تقدم مساعدات عسكرية بمئات الملايين لأوكرانيا

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الاثنين، أنها تعهّدت بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 443 مليون دولار أميركي، تشمل طرّادات هجومية وأنظمة دفاع جوي.

حزمة المساعدات هي السابعة عشرة التي تقدّمها الدولة الاسكندنافية إلى كييف. وبذلك ترتفع إلى 48,1 مليار كرونة القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي تعهّدت السويد إمداد أوكرانيا بها منذ بدء الأزمة الأوكرانية في العام 2022.

ستشمل الحزمة الأخيرة ستة طرّادات هجومية من طراز "كومبات بوت 90" وأنظمة دفاع جوي نقّالة، إضافة إلى ذخيرة لأسلحة سبق أن تم إمداد كييف بها، بما في ذلك لمدرعاتها القتالية من طراز "سي في 90".

إضافة إلى ذلك، تضمنت الحزمة كميات إضافية من قاذفات الصواريخ "ايه تي 4" المضادة للدروع.

وتم تخصيص نصف الحزمة لشراء قطع غيار لبناء مقاتلة "غريبن" السويدية، علما بأن الحكومة شدّدت على أنها لا تخطط "في الوقت الراهن" لإمداد أوكرانيا بهذه المقاتلات.

لكن ستوكهولم أشارت إلى أنها تتطلّع لأن تكون مستعدة لخطوة كهذه متى حان وقتها.

وقال وزير الدفاع بال يونسون، في تصريح صحفي، إن التحالف المعني بإمداد أوكرانيا بمقاتلات اف-16 "أبلغنا بأنه يفضّل حاليا أن يكون التركيز منصبّا" على إمداد أوكرانيا بهذه المقاتلات.

وسبق أن زوّدت السويد أوكرانيا بأنظمة "آرتشر" المدفعية النقّالة، و50 من مدرّعاتها القتالية من طراز "سي في 90"، إضافة إلى "نحو عشر" من دبابات ليوبارد 2، وأنظمة صاروخية للدفاع الجوي.