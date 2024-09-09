بريطانيا تطلق ائتلافا ضد أكثر الطرق شيوعا للقتل

أطلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، ائتلافا لمنع ارتكاب الجرائم بواسطة السكاكين.

أطلق ستارمر الائتلاف لمحاربة "الأزمة الوطنية"، جامعا بين مجموعات الحملات والأسر والشباب المتضررين من جرائم السكاكين، وهي الطريقة الأكثر شيوعا للقتل في إنكلترا وويلز.

يهدف الاجتماع السنوي إلى زيادة فهم الأسباب وراء تورط الشباب في هذه الجرائم.

تسعى الحكومة أيضا إلى تشديد القوانين المتعلقة ببيع السكاكين عبر الإنترنت وحصول الشباب عليها.

وأكد ستارمر أن هناك حاجة إلى "محاولة الوصول لحياة الشباب الذين قد ينحرفون عن المسار ومحاولة إعادتهم قبل أن يفعلوا ذلك".

وأضاف رئيس الوزراء "هناك الكثير من السكاكين المتاحة بسهولة، سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو من خلال البريد".

ومع أن مستويات الجرائم المرتكبة بسكاكين في إنكلترا وويلز أقل مما كانت عليه قبل الوباء، إلا أنها في تزايد مضطرد منذ عام 2012.

ووفقا لبيانات حكومية، فان 41 في المئة من مجموع جرائم القتل في انكلترا وويلز في العام المنتهي في 2023 نفذت بسكاكين.

ووقعت عدة هجمات بسكاكين في المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة، من دون أن تبلغ الشرطة عن دوافع إرهابية، مثل حادثة طعن ثلاث فتيات في ساوثبورت (شمال غرب) في يوليو الماضي.