وزراء الخارجية العرب يبحثون غداً وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة

يبحث مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ 162 على مستوى وزراء الخارجية غدا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ودعم فلسطين دوليا.

يشارك في اجتماعات الدورة، برئاسة الجمهورية اليمنية التي تتولى الرئاسة خلفا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، إضافة إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة وعدد من الأمناء العامين المساعدين.

يحضر الاجتماعات عدد من الشخصيات الدولية البارزة، مثل هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وفيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وسيغريد كاغ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

يبحث الـمجلس، على مستوى وزراء الخارجية، سبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية وما تمارسه قوات الاحتلال من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 11 شهرا والتي أسفرت عن إصابة وفقدان أكثر من 145 ألف مدني فلسطيني.

يبحث المجلس أيضا اتخاذ التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وتهديد للأمن القومي العربي وتأثير هذه السياسات على انهيار فرص السلام في المنطقة وتفاقم الصراع.

وسيؤكد المجلس، خلال اجتماعاته، مواصلة تقديم الدعم اللازم لفلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.