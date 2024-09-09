«سينتكوم» تعلن تدمير أسلحة حوثية في اليمن

عدن (وكالات)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سينتكوم» أنها دمرت عدة معدات عسكرية حوثية في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت سينتكوم أمس عبر «إكس» إن قواتها دمرت ثلاث مسيرات ومنظومتي صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وتابع البيان أنه تبين أن هذه الأنظمة تشكل تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وأضاف أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمناً وأماناً للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية. والأسبوع الماضي، أعلنت «سنتكوم»، تدمير منظومة صواريخ حوثية في أماكن سيطرة الجماعة اليمنية. وقالت: «خلال الساعات الـ 24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير منظومة صواريخ حوثية في منطقة لم يذكرها، تسيطر عليها».