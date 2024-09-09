الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الـ«يونيسف» تقدم 33 طن مستلزمات طبية إلى لبنان

الـ«يونيسف» تقدم 33 طن مستلزمات طبية إلى لبنان
10 سبتمبر 2024 01:37

غيدا جبيلي (بيروت)

أخبار ذات صلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تفتتح رسمياً دورتها الاعتيادية الـ 79
اليمن يؤكد تطلعه لتوسيع التعاون مع «اليونسكو»

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أمس، تقديم 33 طناً من المستلزمات الطبية إلى وزارة الصحة اللبنانية. وذكرت المنظمة أن المساعدة المقدمة تتضمن مجموعات صحية طارئة أساسية للمستشفيات التي تعالج المصابين ومجموعات دعم مرافق للتوليد ومساعدة النساء الحوامل. 
وفي تصريح خاص لـ«الاتحاد» قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض: «هذه المساعدات مخصصة للمستشفيات التي تعالج المصابين ولدعم النساء الحوامل والأطفال كما ستساعد فرق الاستجابة للطوارئ وسيارات الإسعاف على تقديم المساعدات الأولية».
من جانبه قال ممثل اليونيسف في لبنان ادوارد بيجيبيدر لـ«الاتحاد» «كجزء من الجهود المشتركة لضمان وصول جميع المتضررين إلى خدمات الرعاية الصحية ستقوم اليونيسف بشراء وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية الإضافية لدعم معالجة ما يقارب 200 ألف متضرر بينهم نساء وأطفال».

اليونيسف
لبنان
الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©