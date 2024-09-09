الإمارات تتضامن مع فيتنام وتعزّي في ضحايا الإعصار

أبوظبي (وام، وكالات)

أعربت دولة الإمارات، عن خالص تعازيها وتضامنها مع فيتنام الصديقة، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسبب بها الإعصار ياجي، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وألحق أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية فيتنام الاشتراكية ولشعبها الصديق، ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل 59 شخصاً في شمال فيتنام جراء الإعصار ياجي على ما أظهرت حصيلة جديدة نشرتها أمس وسائل الإعلام الرسمية.

وذكر موقع «VNEXpress» في التاسع من سبتمبر ظهراً، بلغ عدد القتلى جراء الإعصار ياغي 59 شخصاً، 44 منهم قضوا في انزلاقات تربة وفيضانات مباغتة، وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 21 شخصاً.

وقالت السلطات أمس إن 247 شخصاً أصيبوا بجروح.

وأسفر الإعصار ياجي وهو الأقوى الذي يضرب شمال فيتنام منذ ثلاثين عاماً، عن انهيار جسور واقتلاع أسقف أبنية وتضرر مصانع بعدما وصل اليابسة السبت الماضي، مصحوباً برياح زادت سرعتها عن 149 كيلومتراً في الساعة.

وتأثر عمل المصانع في شمال فيتنام الذي يشكل مركز إنتاج رئيساً لشركات تكنولوجيا عالمية مثل سامسونغ وفوكسكون، بسبب انقطاعات في التيار الكهربائي. ويعاني شمال فيتنام أمس أيضاً فيضانات فيما غمرت المياه شوارع بلدات عدة.

وقال نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية نغوين هوانغ هيب في بيان: «الوضع جراء الفيضانات خطر جداً، أمرنا بتصريف المياه من الخزانات».

وكان الإعصار ياغي تسبب بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً في جنوب الصين وفي الفلبين قبل أن يضرب فيتنام.

ولا يزال التيار الكهربائي مقطوعاً عن نحو 1.5 مليون شخص في فيتنام، فيما انهار جسر فوق نهر ريد ريفر الذي ارتفع منسوبه بشكل كبير في مقاطعة فو تو في شمال البلاد.

وقالت إدارة النقل التابعة لإقليم فو تو إن جسر فونج تشاو الواقع في الإقليم على مسافة نحو ساعة إلى شمال غرب هانوي، انهار الساعة العاشرة تقريباً بالتوقيت المحلي صباح أمس. وانهار نصف الجسر وجرفت السيول السيارات. وقال نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك إن السلطات حددت في البداية أن نحو 10 مركبات، بينها سيارات وشاحنات ودراجتان ناريتان، و13 شخصاً قد فقدوا في انهيار الجسر. غير أن إجمالي عدد المتوفين والمفقودين غير معلوم حالياً، حيث إن لقطات كاميرات المراقبة لا تظهر عدد الأشخاص الذين كانوا في كل مركبة.

وأفادت الجهات المعنية بأن مياه الفيضانات المرتفعة والسيول هي السبب الرئيس في انهيار الجسر، حيث وصلت سرعة الرياح الى 149 كيلومتراً في الساعة، وأكثر من 17 سنتيمتراً من الأمطار مطلع الأسبوع.