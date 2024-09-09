الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأغذية العالمي»: 2.2 مليون شخص بحاجة ماسّة للمساعدات

شاحنات تحمل مساعدات قرب معبر رفح الحدودي (رويترز)
10 سبتمبر 2024 01:37

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزراء الخارجية العرب يرفضون مزاعم نتنياهو حول محور «فيلادلفيا»
«الصحة العالمية»: حملة التلقيح ضد شلل الأطفال تنتقل إلى شمال غزة

قال برنامج الأغذية العالمي، أمس، إن 2.2 مليون شخص في غزة ما يزالون بحاجة ماسّة لمساعدات بعد 11 شهراً من الحرب.
وفي منشور له على منصة «إكس»، قال البرنامج: «11 شهراً من الحرب في غزة، ولا يزال 2.2 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية والمعيشية».
وأكد أنه «رغم التزام برنامج الأغذية العالمي بتقديم المساعدات، فإن أوامر الإخلاء تعيق الجهود في وقت تتزايد فيه الاحتياجات».
وختم برنامج الأغذية العالمي بالتشديد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ومساء 27 أغسطس الماضي، استهدف قصف إسرائيلي مركبة تتبع برنامج الأغذية العالمي بإطلاق النار صوبها ما دفع البرنامج في اليوم التالي لتعليق أنشطته في غزة حتى إشعار آخر.
وفي السياق، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس، أن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية تؤدي إلى «تفاقم وضع مأسوي أساساً»، بسبب أعمال عنف يرتكبها مستوطنون ويسقط فيها ضحايا. وفي كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ندد تورك بتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية.
وأوضح: «في الضفة الغربية، تؤدي عمليات قاتلة ومدمرة بلغ بعضها حداً غير مسبوق خلال العقدين الماضيين، إلى تفاقم الوضع المأسوي المتردي أصلاً بسبب أعمال عنف مميتة يرتكبها مستوطنون».

برنامج الأغذية العالمي
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
المساعدات الغذائية
وقف إطلاق النار
معبر رفح
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©