«الأغذية العالمي»: 2.2 مليون شخص بحاجة ماسّة للمساعدات

غزة (الاتحاد)

قال برنامج الأغذية العالمي، أمس، إن 2.2 مليون شخص في غزة ما يزالون بحاجة ماسّة لمساعدات بعد 11 شهراً من الحرب.

وفي منشور له على منصة «إكس»، قال البرنامج: «11 شهراً من الحرب في غزة، ولا يزال 2.2 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية والمعيشية».

وأكد أنه «رغم التزام برنامج الأغذية العالمي بتقديم المساعدات، فإن أوامر الإخلاء تعيق الجهود في وقت تتزايد فيه الاحتياجات».

وختم برنامج الأغذية العالمي بالتشديد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ومساء 27 أغسطس الماضي، استهدف قصف إسرائيلي مركبة تتبع برنامج الأغذية العالمي بإطلاق النار صوبها ما دفع البرنامج في اليوم التالي لتعليق أنشطته في غزة حتى إشعار آخر.

وفي السياق، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس، أن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية تؤدي إلى «تفاقم وضع مأسوي أساساً»، بسبب أعمال عنف يرتكبها مستوطنون ويسقط فيها ضحايا. وفي كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ندد تورك بتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية.

وأوضح: «في الضفة الغربية، تؤدي عمليات قاتلة ومدمرة بلغ بعضها حداً غير مسبوق خلال العقدين الماضيين، إلى تفاقم الوضع المأسوي المتردي أصلاً بسبب أعمال عنف مميتة يرتكبها مستوطنون».