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لافروف: جذور المشكلة عدم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

سيرجي لافروف
10 سبتمبر 2024 01:37

الرياض (الاتحاد)

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه يتعين وقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة، وأكد أن جذور المشكلة هي عدم تسوية الصراع طوال 80 عاماً، وعدم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للافروف في الرياض، في إطار اجتماع الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا على مستوى وزراء الخارجية، حيث أكد لافروف أن الخطة الثلاثية التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن يتم تجاهلها من قبل إسرائيل. وقال: «ينبغي وقف إطلاق النار فوراً، وجذور المشكلة هي عدم تسوية الصراع على مدى 80 عاماً، وعدم السماح بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، كان لدينا محاولات للحصول على قرارات بهذا الشأن إلا أن عرقلة بعض الدول لعمل الرباعية الدولية دائماً ما كان يقف في الطريق».
وأضاف: «نعمل مع جميع الأطراف، وكل القوى الفلسطينية، ومع إسرائيل، ذلك أن الأزمة الفلسطينية تطورت إلى صراعات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بالتالي هناك من يرغب في إثارة حرب إقليمية أوسع، وهو ما يجب التصدي له».

سيرجي لافروف
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
روسيا
مجلس التعاون الخليجي
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