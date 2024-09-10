روسيا: مسيرات تستهدف موسكو وتعليق رحلات جوية

قال مسؤولون روس اليوم الثلاثاء إنه جرى إسقاط 15 طائرة مسيرة على الأقل حول موسكو خلال الليل في موجة هجمات أجبرت موسكو على تعليق أكثر من 30 رحلة جوية.

وذكر حاكمان محليان أن أكثر من 60 طائرة مسيرة أسقطت أيضا فوق منطقة بريانسك في جنوب غرب روسيا والواقعة على الحدود مع أوكرانيا ومنطقة ليبيتسك في جنوب روسيا. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات هناك.

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على تطبيق تيليجرام أن ما لا يقل عن 15 مسيرة أسقطت حول موسكو وأنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى عدة مواقع في المنطقة وبالقرب من مطار جوكوفو ومنطقة دوموديدوفو التي يوجد بها أحد أكبر مطارات موسكو.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن مطاري دوموديدوفو وجوكوفو أغلقا أمام حركة الطيران بعد تعليق أكثر من 30 رحلة داخلية ودولية هناك وفي مطارات أخرى تخدم العاصمة الروسية.



