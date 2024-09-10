الأردنيون يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية

يواصل الناخبون في الأردن، التصويت اليوم الثلاثاء في أول انتخابات برلمانية يجريها الأردن بموجب قانون جديد.

وتوجه الناخبون في الأردن، صباح اليوم، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب الـ20.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه يحق أن يشارك في هذه الانتخابات نحو 5115219 أردنيا وأردنية، مسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في الأردن.

ويتنافس على مقاعد القائمة العامة، 697 مترشحا ومترشحة، في حين يتنافس على مقاعد الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة.وسيتم إعلان النتائج خلال 48 ساعة بعد إغلاق صناديق الاقتراع.