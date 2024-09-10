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المحكمة الأوروبية تؤيد الغرامة المفروضة على "جوجل"

المحكمة الأوروبية تؤيد الغرامة المفروضة على "جوجل"
10 سبتمبر 2024 14:29

أيدت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في أوروبا، غرامة مكافحة الاحتكار البالغة 2.42 مليار يورو (2.67 مليار دولار) التي فرضتها هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي على شركة ألفابت -(جوجل).

واتهمت المفوضية الأوروبية شركة جوجل، قبل سبع سنوات، باستخدام خدمة التسوق ومقارنة الأسعار الخاصة بها للحصول على ميزة غير عادلة على منافسيها الأوروبيين الأصغر حجمًا.

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والغرامة هي واحدة من ثلاث عقوبات فرضتها المفوضية الأوروبية على جوجل في العقد الماضي بسبب انتهاكات مختلفة لمكافحة الاحتكار، كلفت الشركة 8.25 مليار يورو إجمالاً.

ورفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمته جوجل وألفابت.

المصدر: وام
المحكمة الأوروبية
جوجل
أوروبا
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