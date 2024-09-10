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مصرع 26 مهاجراً قبالة سواحل السنغال

غرق قارب مهاجرين (أرشيفية)
10 سبتمبر 2024 22:23

أعلنت البحرية السنغالية، الثلاثاء، أن 26 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل قبل يومين، في أحدث حادث مأساوي مرتبط بالهجرة قبالة غرب أفريقيا.

وفي منشور على منصة "إكس" قالت البحرية: إنها انتشلت "17 جثة" الثلاثاء ليصل عدد الضحايا إلى 26 بعد الإعلان سابقاً عن مقتل تسعة في غرق السفينة الأحد قبالة بلدة مبور الغربية.
وأضافت البحرية أن البحث مستمر، مع وجود العديد من ركاب الزورق في عداد المفقودين.

تعد السنغال إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لآلاف الأفارقة الذين يقومون منذ سنوات بالرحلة المحفوفة بالمخاطر في المحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا.

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