روسيا تعلن السيطرة على مدينة و3 بلدات شرق أوكرانيا

موسكو (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سيطرت على مدينة كراسنوغوريفكا، في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى ثلاث قرى في أجزاء مختلفة من منطقة دونيتسك، فيما شنت أوكرانيا أكبر هجوم بطائرات مسيَّرة على منطقة موسكو حتى الآن.

ونقلت تقارير إعلامية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنها حققت المزيد من المكاسب في شرق أوكرانيا، مضيفة أن توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية لم ينجح في تشتيت انتباه موسكو، وتعطيل هجومها في دونباس.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي شويجو، أمين مجلس الأمن الروسي، قوله إن توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الذي بدأ في السادس من أغسطس كان يهدف إلى تحسين موقف كييف التفاوضي، وتشتيت القوات الموجودة في دونباس، مضيفاً «لكن لدينا قوات كافية، ونواصل هجومنا».

في الأثناء، شنت أوكرانيا أمس أكبر هجوم بالطائرات المسيَّرة على منطقة موسكو حتى الآن، وهو ما أدى إلى مقتل امرأة وإلحاق أضرار بعشرات المنازل، وتحويل وجهات نحو 50 رحلة جوية بعيداً عن مطارات في محيط العاصمة.

وقالت روسيا، إنها دمرت ما لا يقل عن 20 طائرة مسيَّرة هجومية أوكرانية خلال تحليقها فوق منطقة موسكو، و124 طائرة مسيَّرة أخرى فوق ثماني مناطق أخرى. ويعيش في منطقة موسكو ما يزيد على 21 مليون نسمة.

وقالت السلطات الروسية إن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه قرب موسكو، وأُغلقت ثلاثة من أصل أربعة مطارات في موسكو لأكثر من ست ساعات، وجرى تغيير وجهات 50 رحلة جوية تقريباً.

واعتبر الكرملين الهجمات الأخيرة بالمسيَّرات التي شنها الأوكرانيون على منطقة موسكو، تأكيداً على سياسة الحرب التي يتبعونها.

ونقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن علينا مواصلة العملية العسكرية الخاصة لحماية أنفسنا من مثل هذه الحوادث، مستخدماً التوصيف الذي تطلقه الحكومة الروسية رسمياً على الحرب ضد أوكرانيا. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أمس بأنها أسقطت 144 مسيَّرة فوق مناطق بيلجورود وبريانسك وكورسك وأوريول وفورونيج وليبيتسك وكالوجا وتولا، بالإضافة إلى منطقة موسكو. من جانبها، قالت كييف إن روسيا هاجمتها خلال الليل باستخدام 46 طائرة مسيَّرة دمرت أوكرانيا 38 منها.