الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتيلان وجريحان في انفجارٍ شمال غربي بغداد

أفراد من الشرطة العراقية (أرشيفية)
11 سبتمبر 2024 01:04

بغداد (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
الشارقة وهوبس إلى نهائي «دولية السلة»
مدافع بايرن ميونيخ يعترف بـ «التصرف الخاطئ»!

قُتل شخصان وأُصيب آخران بجروح فجر أمس في شمال غرب بغداد إثر انفجار عبوة قرب نقطة عسكرية، على ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس. وأكّدت السلطات الأمنية العراقية أن «الحادث الذي وقع في منطقة السلاميات كان جنائياً وليس إرهابياً». وفي التفاصيل، قال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد التميمي، إن «عبوة كانت موضوعة داخل هدية (علبة) وأُرسلت مع خدمة التوصيل عبر عجلة (توك توك) لشخص كان ينتظر استلامها قرب نقطة عسكرية»، وقد انفجرت أثناء التسليم. وقال المصدر الأمني لفرانس برس إن شخصين قُتلا جراء ذلك وهما جندي كان قرب النقطة العسكرية، وصاحب عجلة التوك توك. وأُصيب آخران، مدني وعنصر في النقطة العسكرية، وفق المصدر نفسه.
وذكر التميمي أن الأجهزة الأمنية شكّلت فريق عمل «لكشف خيوط الجريمة وملاحقة مرتكبيها».

 

بغداد
العراق
قوات الأمن العراقية
انفجار
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©