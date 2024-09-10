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الأردن: انتهاء الانتخابات النيابية وانطلاق الفرز

موظفو الانتخابات يفرغون صندوق اقتراع في أحد المراكز الانتخابية بعد انتهاء التصويت (رويترز)
11 سبتمبر 2024 01:04

عمان (الاتحاد) 

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أغلقت مراكز الاقتراع في الأردن أمس، بعد انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية، لتبدأ عمليات فرز النتائج، وسط نسبة مشاركة بلغت 32 بالمئة، حيث أدلى 1.6  مليون مقترع بأصواتهم من أصل 5.1 مليون ناخب مسجلين يحقّ لهم التصويت، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب.
وجرت الانتخابات على أساس قانون جديد تمّ إقراره في يناير 2022، رفَع عددَ مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعداً، ومقاعدَ النساء من 15 إلى 18 مقعداً، وخفّض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 عاماً.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، خلال مؤتمر صحافي: «المهم جداً في هذه الانتخابات هو أنه لأول مرة هناك قوائم أحزاب سياسية»، مشيراً إلى أن «نسبة التصويت هي حول المعدّل العام في السنوات الأخيرة». 
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة للصحافيين عقب إدلائه بصوته: «بلدنا يسير دائماً بثبات وسط الأعاصير. هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها»، بينما «نعيش في إقليم ملتهب».
 وستعلن النتائج الرسمية للانتخابات خلال 48 ساعة، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب. وقد جرت الانتخابات للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصّص 41 مقعداً منها للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفعة للعمل السياسي. وقد تنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزباً يغلب عليها الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة. 
ومن بين المرشحين ممثلون للعشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون، ويساريون، وعسكريون متقاعدون، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.
ليسَ غريباً أن يكونَ الشبابُ عنوانَ الانتخاباتِ النيابيةِ في الأردن، فهم يشكلونَ نسبةً تجاوزت حاجزَ الستين في المئة من عدد سكان المملكة، مما جعلَ تمثيلَهم داخلَ دوائرِ التشريعِ وصنعِ القرارِ أمراً لا مفر منه.
وتواجدُ الشبابِ لا ينحصرُ في مَن يحق لهم الاقتراع، بل امتد أيضاً إلى المترشحين، خاصةً بعدَ أن خفضَ قانونُ الانتخابِ الجديد سن الترشح، لترتفعَ بذلكَ نسبةُ الشبابِ المترشحينَ في الانتخاباتِ الحاليةِ إلى ما يزيدُ عن 14 بالمئةِ مقارنةً مع أقل من 10 بالمئة في الانتخاباتِ النيابيةِ الماضيةِ عامَ 2020. كما حُظيت المرأة باهتمامٍ أكبرَ في منظومةِ التحديثاتِ السياسيةِ والانتخابيةِ، بعد أن خصصَ القانونُ 18 مقعداً لها على نظامِ الكوتا، وهذا انعكسَ إيجاباً على نسبةِ المرشحاتِ لتصلَ إلى 24 في المئةِ مقارنةً مع 21 في المائة الانتخاباتِ الماضية.

الأردن
التصويت المبكر
الانتخابات البرلمانية
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