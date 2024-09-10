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فيضانات مدمرة في نيجيريا

فيضانات مدمرة في نيجيريا
11 سبتمبر 2024 00:19

تسببت فيضانات كبيرة في مايدوغوري شمال شرق نيجيريا بسقوط قتلى وتدمير آلاف المنازل وفقاً للسلطات، بعد هطول أمطار غزيرة وانهيار سد وإغراق المياه أجزاء من عاصمة إقليمية.

وغمرت المياه آلاف المنازل بسبب الارتفاع السريع لمنسوب المياه الناجم عن انهيار سد ألاو على نهر نغادا، على بعد 20 كيلومتراً جنوب مايدوغوري.
كما أعلنت حديقة الحيوانات النيجيرية الكبيرة ساندا كياريمي اليوم، أن الفيضانات في شمال نيجيريا تسببت في نفوق ما يربو على 80 بالمئة من الحيوانات في الحديقة التي تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية.
وقالت في بيان عن الفيضانات في ولاية بورنو الشمالية إنها "جرفت بعض الحيوانات المفترسة إلى مجتمعاتنا مثل التماسيح والثعابين"، وحثت السكان على اتخاذ احتياطات.

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