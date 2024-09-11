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هاريس وترامب في المناظرة الرئاسية.. وعود واتهامات متبادلة

هاريس وترامب خلال المناظرة الرئاسية
11 سبتمبر 2024 08:59

سعى المرشحان لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس ودونالد ترامب لكسب تأييد الناخبين من خلال مناظرة «تاريخية» استضافتها شبكة «إيه بي سي» أمس، في ولاية بنسيلفانيا، والتي شاهدها عشرات الملايين من الأميركيين.

وشهدت المناظرة الرئاسية الأولى بين مرشحة الحزب الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا وعودا واتهامات متبادلة بين المرشحين.

ووضعت نائبة الرئيس الأميركي الديموقراطية كاملا هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترامب في موقف دفاعي خلال مناظرة رئاسية محتدمة اليوم الأربعاء بسلسلة من الهجمات. من جهته شن ترامب هجوما لاذعا على الديموقراطيين. واعتبر أن هاريس ليست لديها خطة للنهوض بالاقتصاد الأميركي...بينما سعى الاثنان إلى اقتناص لحظة لإقناع الناخبين بالتصويت لهما في انتخابات متقاربة.

وبدأ المرشحان المناظرة بالحديث عن ملف الاقتصاد، حيث تحدثت هاريس عن خططها لخفض الضرائب، قائلة: "أنا ابنة الطبقة المتوسطة ولدي خطة لتحسين المستوى المعيشي وخفض الضرائب". 

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واعتبر المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنّ المناظرة التي خاضها ضدّ منافسته الديموقراطية كامالا هاريس مساء الثلاثاء عبر "إيه بي سي" كانت أفضل مناظرة له على الإطلاق".
وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "اعتقد أنّ هذه كانت أفضل مناظرة لي على الإطلاق.

 

وقبيل انطلاق المناظرة، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة إيه بي سي الإخبارية أن 43% يتوقعون فوز هاريس بالمناظرة، بينما رجح 37% فوز ترامب، في حين رأى 18% أنهما سيتعادلان.

وفي دفعة لحملة هاريس، قالت نجمة البوب تيلور سويفت لمتابعيها البالغ عددهم 283 مليونا على إنستجرام في منشور بعد المناظرة مباشرة إنها ستدعم هاريس ومرشحها لمنصب نائب الرئيس تيم والز في انتخابات الخامس من نوفمبر.

المصدر: وكالات
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