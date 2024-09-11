الجمعة 13 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفاة وفقدان 200 شخص بإعصار "ياجي" في فيتنام.. وتحذيرات من الفيضانات

أضرار سببها إعصار "ياجي" في فيتنام
11 سبتمبر 2024 09:11

قالت الحكومة الفيتنامية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات جراء الإعصار ياجي ارتفع إلى 141 شخصاً، وحذرت من أن مياه السيول تتسبب في ارتفاع منسوب النهر الأحمر سريعا وتهدد بإغراق مناطق وسط العاصمة هانوي".

وذكرت هيئة إدارة الكوارث في فيتنام، أن الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار ياجي تسببت في انهيارات أرضية وسيول هائلة في أنحاء شمال فيتنام، مما أودى بحياة 141 شخصاً وتسبب في فقد 59 آخرين، ولحقت أضرار جسيمة بالممتلكات وتعطلت الأعمال والصناعة.

أخبار ذات صلة
ارتفاع كبير لعدد قتلى الإعصار "ياجي" في فيتنام
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ياجي" في فيتنام

وذكرت وسائل إعلام رسمية في فيتنام، مساء أمس الثلاثاء، أن منسوب مياه النهر الأحمر في هانوي يرتفع 10 سنتيمترات كل ساعة.

وطلبت بعض المدارس في هانوي من الطلاب البقاء في منازلهم لبقية الأسبوع بسبب المخاوف من الفيضانات، في حين أجلت السلطات آلاف السكان الذين يعيشون في المناطق المنخفضة، وفقاً لمصادر حكومية ووسائل إعلام رسمية.

 

المصدر: وكالات
فيتنام
هانوي
إعصار
فيضانات
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنويه من شرطة أبوظبي
اليوم 23:43
100المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية
علوم الدار
100 متحدث و20 جلسة حوارية في «المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية» أكتوبر المقبل
اليوم 23:56
طفل يلعب بشاشة جهاز لوحي
الترفيه
طول البقاء أمام الشاشات يسبب صعوبات لغوية للأطفال
اليوم 23:32
فيصل بن حريز
الترفيه
الإعلامي فيصل بن حريز رئيساً لأكاديمية IMI
اليوم 23:14
انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة للسيدات
الرياضة
انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة للسيدات
اليوم 23:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©