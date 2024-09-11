وفاة وفقدان 200 شخص بإعصار "ياجي" في فيتنام.. وتحذيرات من الفيضانات

قالت الحكومة الفيتنامية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات جراء الإعصار ياجي ارتفع إلى 141 شخصاً، وحذرت من أن مياه السيول تتسبب في ارتفاع منسوب النهر الأحمر سريعا وتهدد بإغراق مناطق وسط العاصمة هانوي".

وذكرت هيئة إدارة الكوارث في فيتنام، أن الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار ياجي تسببت في انهيارات أرضية وسيول هائلة في أنحاء شمال فيتنام، مما أودى بحياة 141 شخصاً وتسبب في فقد 59 آخرين، ولحقت أضرار جسيمة بالممتلكات وتعطلت الأعمال والصناعة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في فيتنام، مساء أمس الثلاثاء، أن منسوب مياه النهر الأحمر في هانوي يرتفع 10 سنتيمترات كل ساعة.

وطلبت بعض المدارس في هانوي من الطلاب البقاء في منازلهم لبقية الأسبوع بسبب المخاوف من الفيضانات، في حين أجلت السلطات آلاف السكان الذين يعيشون في المناطق المنخفضة، وفقاً لمصادر حكومية ووسائل إعلام رسمية.