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العاصفة "فرانسين" في طريقها إلى لويزيانا تصبح إعصاراً

منظر لسد يمتد على طول طريق لويزيانا السريع مع اشتداد العاصفة الاستوائية فرانسين
11 سبتمبر 2024 11:07

أعلن المركز الأميركي للأعاصير مساء الثلاثاء أنّ العاصفة المدارية فرانسين المتّجهة إلى ولاية لويزيانا حيث يمكن أن تسبّب فيضانات خطرة اعتبارا من الأربعاء اشتدت قوتها لتصبح إعصارا من الفئة الأولى (على سلم تصاعدي من خمس فئات).
وقال المركز الوطني للأعاصير "إن إتش سي" في نشرة عامة إنّه "من المتوقع أن تصل فرانسين إلى اليابسة في لويزيانا عصر الأربعاء أو مساء"، قبل أن تتجه نحو ولاية ميسيسيبي المجاورة.
وأضاف أنّ العاصفة المدارية أصبحت إعصارا من الفئة الأولى إذ بلغت سرعة الرياح المصاحبة لفرانسين 120 كلم/ساعة.
وحذّر المركز من أنّه "من المتوقع للعواصف المهدّدة للحياة والرياح الإعصارية القوة أن تبدأ في لويزيانا يوم الأربعاء".

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المصدر: وكالات
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