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الإعصار "فرنسين" يجتاح ساحل الخليج الأميركي

شاطئ بحيرة بالورد في الولايات المتحدة مع اشتداد العاصفة الاستوائية فرانسين
11 سبتمبر 2024 14:48

خفضت منشآت الطاقة على طول ساحل الخليج الأميركي عملياتها وأخلت بعض مواقع الإنتاج مع مرور الإعصار فرنسين عبر المنطقة.
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة فرنسين تحولت إلى إعصار مساء أمس الثلاثاء وتتحرك الآن نحو ساحل ولاية لويزيانا.
وذكرت هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية أمس الثلاثاء إن نحو 24 بالمئة من إنتاج النفط الخام و26 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك توقف بسبب الإعصار.
ووفقا لخفر السواحل الأميركي أُغلقت الموانئ في هوما ومورجان سيتي وميناء لويزيانا النفطي البحري.
وقال خفر السواحل الأميركي "بينما تتحرك فرنسين شمالا عبر خليج المكسيك، سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الصناعة البحرية لإعادة فتح الموانئ المتضررة بالكامل بمجرد أن يصبح ذلك آمنا".

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المصدر: وكالات
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