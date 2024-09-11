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بايدن وهاريس يزوران مواقع هجمات 11 سبتمبر

جو بايدن في نيويورك لإحياء ذكرى 11 سبتمبر
11 سبتمبر 2024 15:48

يحيي الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس اليوم الأربعاء الذكرى السنوية 23 لهجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة بزيارة المواقع الثلاثة التي اصطدمت بها طائرات مختطفة في 2001 وأسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.
وسيستهل بايدن وهاريس يومهما بزيارة إلى الموقع الذي أسقطت فيه الطائرتان برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.
ومن المزمع أن تتوجه هاريس المرشحة الديمقراطية للرئاسة إلى نيويورك بعد مناظرة منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا مساء أمس الثلاثاء، مع تبقي ثمانية أسابيع فحسب قبل انطلاق انتخابات الخامس من نوفمبر.

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جو بايدن
كامالا هاريس
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