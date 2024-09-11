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إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان

إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
11 سبتمبر 2024 23:57

يهدد إعصار فرنسين نيو أورليانز وساحل الخليج الأوسع، اليوم الأربعاء، وأصدرت مجالس بلدية في جميع أنحاء لويزيانا أوامر إخلاء.

وبلغت شدة فرنسين مستوى الإعصار من الفئة الأولى على مقياس سافير سيمبسون المكون من خمس درجات. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن من المتوقع أن يشتد إلى مستوى إعصار من الفئة الثانية عندما يصل إلى اليابسة مساء اليوم جنوب وسط لويزيانا.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، حذرت الهيئة من أن من المتوقع أن تتدهور الأوضاع طوال اليوم إذ يهدد الإعصار بعض المناطق الساحلية بعواصف عاتية.
وأصدرت الهيئة تحذيرات أو تنبيهات من العواصف على طول ساحل الخليج في لويزيانا وميسيسيبي وألاباما.
وأعلن حاكم لويزيانا جيف لاندري حالة الطوارئ تحسباً للعاصفة، محذراً من هطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة.
كما أعلن الرئيس جو بايدن أيضاً حالة الطوارئ الاتحادية للولاية من أجل تسريع أي جهود إغاثة أو إنقاذ مطلوبة.

وأصدر عدد من المناطق أو المقاطعات على ساحل الخليج في لويزيانا أو بالقرب منه أوامر إخلاء إلزامية، وأصدرت إدارة النقل بالولاية خرائط إخلاء.

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المصدر: وكالات
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