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مصر: استخدام سلاح الجوع ضد سكان غزة انتهاك صارخ للإنسانية

أطفال ينتظرن الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة رفح (أرشيفية)
12 سبتمبر 2024 01:21

القاهرة (الاتحاد)

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اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن استخدام سلاح الجوع ضد الفلسطينيين وتحديداً سكان غزة أمر خطير جداً.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في القاهرة، إن هذا الأمر كان له تأثير على مصداقية وقيم حقوق الإنسان، مضيفاً أن ما يحدث يمثل انتهاكاً صارخاً للإنسانية وعلى مرأى ومسمع من الجميع.
وأضاف أن «هناك 40 ألفاً سقطوا في الصراع بغزة، ثلثاهم من الأطفال والنساء»، معرباً عن أمله أن تمارس أوروبا ضغطاً من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وطالب السيسي بإيجاد آلية لإدخال المساعدات للقطاع وإطلاق سراح المحتجزين، متابعاً أنه «من المهم للغاية أن تقوم أوروبا بجهد كبير في ملف القضية الفلسطينية بهذه المرحلة لأجل تشجيع الأطراف، خاصة أن لها ثقلاً كبيراً وستكون قوة دفع إضافية حول الوصول إلى حل شامل واتفاق يحقق الاستقرار».

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