واشنطن: هجوم على منشأة دبلوماسية أميركية في مطار بغداد

بغداد (وكالات)

أكّدت السفارة الأميركية في العراق، أمس، وقوع «هجوم» على منشأة دبلوماسية أميركية في مطار بغداد الدولي دون تسجيل إصابات، بعد ساعات من سماع دويّ «انفجار» داخل المطار وفق القوات الأمنية العراقية.

وقال مسؤول أمني عراقي كبير، طالباً عدم الكشف عن هويته، إنّ «صاروخين من نوع كاتيوشا» سقطا أحدهما على سياج منشأة مكافحة الإرهاب، والثاني في داخل قاعدة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في بغداد في بيان مقتضب: «وقع هجوم على مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد وهو منشأة دبلوماسية أميركية»، مضيفة لحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ونحن نقوم بتقييم الأضرار وسببها.