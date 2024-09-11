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اليمن يدعو لتكثيف الضغوط على «الحوثي» لضمان سلامة المختطفين الأمميين

سيارات تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
12 سبتمبر 2024 01:21

عدن (الاتحاد)

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دعت الحكومة اليمنية إلى تكثيف الضغط الدولي عبر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من خلال فرض عقوبات إضافية على قادة جماعة الحوثي، وتصعيد قضية اختطاف موظفي المنظمات الدولية لكشف حجم الانتهاكات الحوثية.  
كما طالبت بزيادة الوعي العالمي بمخاطرها، وتحريك المسار القانوني عبر رفع دعوات قضائية في مختلف المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم. 
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إنه مع اقتراب مرور مائة يوم من موجة الاختطافات التي شنتها جماعة الحوثي، والتي طالت أكثر من 50 من موظفي الأمم المتحدة، وإخفائهم قسرياً، تستمر جماعة الحوثي في نهج التضييق على المنظمات والضغط عليها، وتسخير أنشطتها لخدمة أهدافها.

اليمن
الأزمة اليمنية
الحكومة اليمنية
الأزمة في اليمن
معمر الإرياني
الأمم المتحدة
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