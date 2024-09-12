الإعصار فرنسين يضرب لويزيانا برياح عاصفة وأمطار غزيرة

وصل الإعصار فرنسين، إلى اليابسة في جنوب ولاية لويزيانا الأميركية، وضرب نيو أورليانز بأمطار غزيرة ورياح عاصفة، وهدد ساحل الخليج الأوسع بعاصفة مدمرة محتملة دفعت السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء لآلاف الأشخاص.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، إن فرنسين تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة.

ورفع مركز الأعاصير، تصنيف فرنسين لفترة وجيزة إلى الفئة الثانية على مقياس سافير- سيمبسون المكون من خمس درجات قبل وصوله إلى اليابسة، ويمكن للإعصار حتى في فئته الأولى أن يتسبب في أضرار.

وصدر تحذير لساحل الخليج بأكمله في لويزيانا ومسيسيبي من ارتفاع الأمواج الذي وصفه مركز الأعاصير بأنه يهدد الحياة.

وتوقف حوالي 40 % من إنتاج النفط ونصف إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة أمس الأربعاء.

وأشار موقع "باور أوتدج دوت يو.إس" إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء لويزيانا.