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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ياجي" في فيتنام

ضباط الشرطة يعملون في مقاطعة لاو كاي في أعقاب إعصار ياجي
12 سبتمبر 2024 09:46

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن إعصار "ياجي"، في فيتنام إلى ما لا يقل عن 197 قتيلا، وأكثر من 100 مفقود، وفق ما أعلنته السلطات الفيتنامية اليوم "الخميس" .

وقالت السلطات الفيتنامية، إن إعصار ياجي، الأقوى الذي يضرب شمال فيتنام منذ نحو 30 عاما، ضرب المنطقة يوم "السبت" الماضي، حاملا رياحا قوية وأمطارا استوائية. 

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وتسببت العاصفة الاستوائية في إلحاق الضرر بالآلاف من المنازل، واقتلاع مئات الآلاف من الأشجار في عدة أقاليم، في حين نفق نحو 1.5 مليون من حيوانات المزارع، كما تضرر نحو 200 ألف هكتار من حقول الأرز بصورة كبيرة.

ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على بعض المناطق. 

 

 

المصدر: وكالات
فيتنام
إعصار
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