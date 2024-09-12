الجمعة 13 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الفيضانات تحاصر الآلاف في تايلاند

الفيضانات تحاصر الآلاف في تايلاند
12 سبتمبر 2024 16:42

 نشرت تايلاند قوات عسكرية خاصة في إقليم شيانج راي بشمال البلاد اليوم الخميس بعد أن تسببت فيضانات في تقطع السبل بآلاف الأشخاص.
ولا تزال السلطات تحاول الوصول إليهم بقوارب وطائرات هليكوبتر.
ولقي 33 شخصاً على الأقل حتفهم في أنحاء تايلاند منذ منتصف أغسطس بسبب سلسلة من الحوادث المرتبطة بالأمطار بما في ذلك الانهيارات الأرضية.
وقتل تسعة أشخاص خلال الأسبوع الجاري في إقليمين بالشمال جراء الأحوال الجوية السيئة الناجمة عن الإعصار ياجي، وفقاً للحكومة.
وأودى الإعصار ياجي، أقوى عاصفة تضرب آسيا هذا العام، بحياة 197 شخصاً على الأقل في فيتنام حيث وصل إلى اليابسة يوم السبت وغمر مناطق من العاصمة هانوي.

وقالت البحرية التايلاندية إنها نشرت تسعة قوارب لتوزيع أكثر من ألف حزمة مساعدات في شيانج راي.

أخبار ذات صلة
إغلاق بوابات الفيضانات بقناة تشيرتوفكا في براغ
قتلى جراء انهيارات أرضية في بنجلاديش
المصدر: وكالات
تايلاند
الفيضانات
الأمطار الغزيرة
آخر الأخبار
6 آلاف مركبة بأسطول «تاكسي دبي»
اقتصاد
6 آلاف مركبة بأسطول «تاكسي دبي»
اليوم 19:09
أمين عام أوبك يشيد بالدور التاريخي للإمارات في المنظمة
اقتصاد
أمين عام أوبك يشيد بالدور التاريخي للإمارات في المنظمة
اليوم 19:07
فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة يلقي كلمة أمام مجلس الأمن
الأخبار العالمية
روسيا تحذّر حلف الناتو من "حرب مباشرة" معها
اليوم 19:03
حيوان وحيد القرن الجاوي في إندونيسيا
الترفيه
إندونيسيا ترصد حيوانا من أكثر الثدييات المهددة بالانقراض
اليوم 18:39
برئاسة عبدالله بن زايد.. لجنة التحضير للمشاركة في COP 29 تناقش خطط ومبادرات الدولة استعدادا للمؤتمر
علوم الدار
برئاسة عبدالله بن زايد.. لجنة التحضير للمشاركة في COP 29 تناقش خطط ومبادرات الدولة استعدادا للمؤتمر
اليوم 18:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©