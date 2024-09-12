بوتين يحذّر من إجراء يجعل "دول الناتو في حرب ضد روسيا"

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه في حال سمح الغربيون لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى حصلت عليها كييف لضرب الأراضي الروسية، فإن ذلك يعني أن "دول حلف شمال الأطلسي في حرب ضد روسيا".

وقال بوتين، في مقطع مصور نشره صحافي على تطبيق تلغرام "إذا اتخذ هذا القرار، فإن ذلك سيعني على الأقل ضلوعا مباشرا لدول الناتو في الحرب في أوكرانيا. هذا الأمر سيغير طبيعة النزاع نفسها. هذا سيعني أن دول الناتو هي في حرب ضد روسيا".

وتطالب أوكرانيا داعميها الغربيين بالسماح لها بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ تسلمتها منهم.

وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، "تأخير" البت في هذه القضية.

وترفض الولايات المتحدة هذا الأمر حتى الآن، خشية تصعيد قد يؤدي إلى نزاع مباشر مع روسيا، وخصوصا أن البلدين قوتان نوويتان.

لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وعد، أمس الأربعاء من كييف، بدرس المطالب العسكرية لأوكرانيا في شكل "عاجل".

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هذه القضية غدا الجمعة.