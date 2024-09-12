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استطلاع: هاريس فازت بالمناظرة مع ترامب وتتقدم عليه

هاريس وترامب خلال المناظرة التلفزيونية
12 سبتمبر 2024 21:59

أظهر استطلاع جديد للرأي، انتهى اليوم الخميس، أن نائبة الرئيس الأميركي الديمقراطية كاملا هاريس حظيت بتأييد 47 بالمئة من المشاركين متفوقة على منافسها الجمهوري دونالد ترامب الذي نال تأييد 42 بالمئة في السباق للفوز بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر المقبل.
ويعزز ذلك تقدم هاريس بعد مناظرتها مع الرئيس السابق، والتي يعتقد الناخبون إلى حد كبير أنها ربحت فيها.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته رويترز/إبسوس واستمر يومين، تقدم هاريس بخمس نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين، وهو ما يزيد قليلا على تفوقها بأربع نقاط على ترامب في استطلاع سابق أجرته رويترز/إبسوس بين من 21 إلى 28 أغسطس الماضي.
ومن بين الناخبين، الذين قالوا إنهم سمعوا شيئا على الأقل عن مناظرة الثلاثاء، قال 53 بالمئة إن هاريس ربحتها، وقال 24 بالمئة إن ترامب تفوق فيها، ولم يجب البقية على السؤال أو قالوا إنه ليس لديهم إجابة عليه. وقال نحو 52 بالمئة من المشاركين إن ترامب تعثر ولم يكن حاد الذكاء، بينما قال 21 بالمئة هذا عن هاريس.
وضعت هاريس (59 عاما) ترامب (78 عاما) في موقف دفاعي في المناظرة الرئاسية الملتهبة وشنت سلسلة من الهجمات تتعلق بمدى أهليته لشغل المنصب ومشاكله القانونية العديدة.
شمل الاستطلاع الجديد 1690 راشدا على امتداد الولايات المتحدة، منهم 1405 من الناخبين المسجلين. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو ثلاث نقاط مئوية بالنسبة للناخبين المسجلين.
تقدم الاستطلاعات على مستوى البلاد، ومنها استطلاعات رويترز/إبسوس، مؤشرات مهمة عن آراء الناخبين، لكن نتائج المجمع الانتخابي في كل ولاية تحدد الفائز، مع احتمال أن يحسم عدد قليل من الولايات المتأرجحة الولاء بين الحزبين نتيجة الانتخابات.

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المصدر: رويترز
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