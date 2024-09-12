الجمعة 13 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلن استعادة 10 قرى في «كورسك»

شاحنة محترقة في دونيتسك (أ ف ب)
13 سبتمبر 2024 01:09

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
روسيا تحذّر حلف الناتو من "حرب مباشرة" معها
زيلينسكي يدلي بتصريح حول جبهات القتال
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أعلنت روسيا أمس، أن جيشها استعاد 10 قرى من القوات الأوكرانية في منطقة «كورسك» الحدودية الروسية حيث شنت أوكرانيا الشهر الماضي هجوماً واسعاً.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان: «خلال عمليات هجومية، حررت وحدات من جنود فرقة الشمال، 10 قرى في يومين».
في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تشن هجوماً مضاداً في منطقة كورسك، مؤكداً أن هذا الرد الروسي يتلاءم مع الخطة الأوكرانية، من دون تفاصيل إضافية.
وكان الجيش الأوكراني توغل بشكل مفاجئ في السادس من أغسطس في «كورسك»، وأعلن أنه سيطر على ألف كيلو متر مربع ونحو 100 قرية.
وذكرت مصادر إعلامية مقربة من الجيش الروسي، أن المعارك في «كورسك» تتركز حول بلدة «سناغوستي»، وتحديداً في الجزء الغربي الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية.
وسبق أن دمر الجيش الأوكراني جسوراً عديدة في هذه المنطقة في الأسابيع الأخيرة، ما اضطر الروس إلى إقامة أرصفة مؤقتة لعبور نهر «السيم».

كورسك
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
روسيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
الجيش الأوكراني
الجيش الروسي
آخر الأخبار
برنامج «الرائدات» من منصة «السيدات للاستدامة» يستقبل طلبات المشاركة لدورة 2025
اقتصاد
برنامج «الرائدات» من منصة «السيدات للاستدامة» يستقبل طلبات المشاركة لدورة 2025
اليوم 19:11
6 آلاف مركبة بأسطول «تاكسي دبي»
اقتصاد
6 آلاف مركبة بأسطول «تاكسي دبي»
اليوم 19:09
أمين عام أوبك يشيد بالدور التاريخي للإمارات في المنظمة
اقتصاد
أمين عام أوبك يشيد بالدور التاريخي للإمارات في المنظمة
اليوم 19:07
فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة يلقي كلمة أمام مجلس الأمن
الأخبار العالمية
روسيا تحذّر حلف الناتو من "حرب مباشرة" معها
اليوم 19:03
حيوان وحيد القرن الجاوي في إندونيسيا
الترفيه
إندونيسيا ترصد حيوانا من أكثر الثدييات المهددة بالانقراض
اليوم 18:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©