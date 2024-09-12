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تطعيم 552 ألف طفل في غزة ضد شلل الأطفال

طفلة تتلقى التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة (أرشيفية)
13 سبتمبر 2024 01:09

غزة (الاتحاد)

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قالت منظمة الصحة العالمية أمس، إن الجولة الأولى للتطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة تشارف على الانتهاء، حيث تلقى ما يربو على 552 ألف طفل أول جرعة من التطعيم عن طريق الفم.  
وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية، إن الاستجابة لهذه الحملة وقيام الآباء بكل ما في وسعهم لضمان ألا يفوت أطفالهم التطعيم أمر مشجع للغاية.  
وأشار إلى أن الأطفال في غزة من المقرر أن يتلقوا الجرعة الثانية في حملة تبدأ بعد حوالي 4 أسابيع.  
وبحسب منظمة الصحة العالمية، قدر موظفو الإغاثة التابعون للأمم المتحدة عدد الأطفال الذين يحتاجون التطعيم في غزة في الأساس بـ 640 ألفاً.  
وجاءت الحملة بعد رصد ثلاث حالات إصابة بشلل الأطفال في القطاع المكدس بالسكان في ظل الحرب في يوليو.

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