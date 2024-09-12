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انتشال جثث 6 مهاجرات قبالة سواحل تونس

سفينة من البحرية التونسية تقترب من قارب للمهاجرين في البحر المتوسط (أرشيفية)
13 سبتمبر 2024 01:08

تونس (الاتحاد) 

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انتشل خفر السواحل التونسيون جثثاً لـ 5 مهاجرات وطفلة قبالةَ السواحل الشرقية لتونس، على ما أفاد متحدث قضائي أمس.
وقال المتحدث الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، إن عملية الانتشال جرت أمس الأول، وشملت 5 نساء وطفلة يتراوح عمرها بين عامين وثلاثة أعوام، وذلك قبالة سواحل محافظة المنستير. 
وأضاف المتحدث القضائي قائلاً: «رجح الطبيب الشرعي أن الجثث غرقت قبل نحو أسبوع، وهي على الأغلب تعود لمهاجرات من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء».
وتم فتح بحث تحقيقي للوقوف على تفاصيل الحادث ومعرفة إن كان عملية هجرة أم اتجار بالبشر، وفق المصدر نفسه.
وقد أصبحت بعض الدول في شمال أفريقيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، حيث تبعد أقرب السواحل الإيطالية نحو 150 كيلو متراً عن سواحل تونس.
وقد قضى وفُقد أكثر من 1300 مهاجر في عام 2023 في حوادث غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، وفق إحصاءات تونسية رسمية. 
وفي الفترة بين مطلع العام الجاري وحتى منتصف مايو، غرق 103 قوارب هجرة، وذلك بحسب وزارة الداخلية التونسية. 

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