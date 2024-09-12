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عشرات القتلى في غرق قارب مهاجرين قبالة السنغال

طاقم إنقاذ يستعد للبحث عن ناجين وجثث بعد غرق قارب مهاجرين قبالة السنغال
12 سبتمبر 2024 22:50

قضى ما لا يقل عن 39 شخصا في غرق قارب مهاجرين كان متوجها إلى أوروبا قبالة ساحل السنغال الأحد، وفق حصيلة جديدة أعلنتها البحرية السنغالية اليوم الخميس.
وقالت البحرية على مواقع التواصل الاجتماعي إنها انتشلت 39 جثة بين الأحد وظهر الخميس، وكانت قد أفادت في حصيلة سابقة بمصرع 26 شخصا.
وأضافت أن البحث مستمر.
ويخشى أن ترتفع الحصيلة، إذ كان عشرات الركاب على متن القارب الذي غرق بعيد إبحاره على بعد بضعة كيلومترات من مدينة مبور الساحلية (غرب)، بحسب شهادات.
أحدثت هذه المأساة ضجة في السنغال التي قضى مئات من شبابها في السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم عبور المحيط الأطلسي المحفوف بالمخاطر للوصول إلى أوروبا، وخصوصا إلى جزر الكناري الإسبانية، على متن قوارب مكتظة ومتهالكة في كثير من الأحيان.
وتوجه الرئيس باسيرو ديوماي فاي، الذي انتخب في مارس الماضي، إلى مبور مساء الأربعاء، حيث تحدث عن وضع "غير مقبول".
ووعد بأن تتعقب السلطات المهربين، مؤكدا أن الحكومة تعمل "بجد" على سياسات لمكافحة البطالة بين الشباب، مع إدراكه أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يكون لهذه السياسات تأثير. 

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