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عاصفة رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تضرب النمسا

عاصفة رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تضرب النمسا
13 سبتمبر 2024 16:15

تتعرض النمسا لمنخفض جوي قوي تسبب في تغير الطقس بشكل مفاجئ من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة إلى هطول أمطار غزيرة، ورياح قوية، وعواصف رعدية، وانخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط الثلوج بكثافة في ولايات تيرول وسالزبورغ وشتاير مارك.

وأطلقت الإدارات المحلية في ولايات النمسا المختلفة تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج في المناطق المرتفعة، وحدوث انهيارات طينية وفيضانات.

ونصحت السلطات النمساوية بتجنب السفر غير الضروري بسبب تعرض جميع أنحاء النمسا لعواصف رعدية قوية، وطلبت من المواطنين توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية، ونصحتهم بالبقاء في المنازل وتجنب قيادة السيارات، بسبب وضع البلاد بأكملها في حالة تأهب.

وتتعرض العاصمة فيينا وولاية "بورغنلاند"، منذ أمس الخميس لأمطار غزيرة متواصلة رفعت مستوى المياه في الأنهار وتسببت في حدوث فيضانات صغيرة الحجم، عطلت حركة المرور على بعض الطرق وخطوط السكك الحديدية، بسبب تساقط الأشجار وسوء حالة الطرق.

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وفي ولايتي سالزبورغ وكارنتن تم غلق بعض الشوارع ووقف بعض مسارات السكك الحديدية بسبب سقوط الأشجار وهطول الثلوج مع تشغيل الحافلات البديلة.

وحذر معهد الأرصاد الجوية في النمسا من تزايد خطر الفيضانات، خلال الأيام الثلاثة القادمة، في مدن ولايات سالزبورغ، شتاير مارك، النمسا العليا، النمسا السفلى، فيينا وبورغنلاند في ظل هطول كميات أمطار قياسية تبلغ نحو 200 لتر لكل متر مربع، وفي بعض الحالات أكثر من 300 لتر.

وتتابع أجهزة الدفاع المدني النمساوية بقلق ارتفاع منسوب المياه في نهر الدانوب، خوفاً من تضرر المدن المنخفضة التي تقع على ضفافه في عدة ولايات.

المصدر: وام
أمطار غزيرة
عاصفة
النمسا
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