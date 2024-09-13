السبت 14 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إخلاء قرى في الفلبين جراء نشاط بركان كانلاون

إخلاء قرى في الفلبين جراء نشاط بركان كانلاون
13 سبتمبر 2024 16:42

أخلت السلطات الفلبينية القرويين المقيمين عند سفح جبل كانلاون بمدينة كانلاون، بمنطقة فيساياس، وسط البلاد إلى مراكز إجلاء في ظل تواصل نشاط بركان جبل كانلاون وزيادة أحجام انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت.

ونصح المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل السكان في تلك القرى الواقعة ضمن منطقة الخطر الدائم، التي تمتد لمسافة أربعة كيلومترات، حول جبل كانلاون بإخلاء منازلهم، وسط النشاط البركاني المتزايد.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الفلبيني
رئيس الدولة: تمنياتنا للفلبين وشعبها الصديق بمزيد من النماء

وأفادت أحدث بيانات أصدرها المعهد اليوم بأنه تم تسجيل 17 زلزالاً بركانياً وانبعاث 10880 طناً من ثاني أكسيد الكبريت الخميس.

وفرضت حكومة مدينة (كانلاون) حظراً للتجوال مع ارتداء أقنعة بشكل إجباري في الأماكن العامة بسبب الآثار الضارة لثاني أكسيد الكبريت.

المصدر: وام
الفلبين
البركان
آخر الأخبار
مبابي يضع سان جيرمان تحت «مقصلة العقوبات» في «استعراض القوة»!
الرياضة
مبابي يضع سان جيرمان تحت «مقصلة العقوبات» في «استعراض القوة»!
اليوم 10:31
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
الرياضة
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
اليوم 10:27
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
اقتصاد
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
اليوم 10:25
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
الرياضة
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
اليوم 10:12
أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
الرياضة
أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
اليوم 10:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©