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إغلاق بوابات الفيضانات بقناة تشيرتوفكا في براغ

إغلاق بوابات الفيضانات بقناة تشيرتوفكا في براغ
13 سبتمبر 2024 16:50

 أغلقت سلطات العاصمة التشيكية براغ، اليوم، بوابات الفيضانات في قناة تشيرتوفكا، خشية حدوث فيضانات في البلاد.

وذكرت إذاعة راديو براغ إنترناشونال، عبر موقعها الإلكتروني، أن العاصمة تتأهب أيضاً لبناء حواجز ضد الفيضانات في مناطق قريبة من المسرح الوطني.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت السلطات التشيكية تحذيرات من استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء عدة من البلاد.

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وشهدت الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة على العديد من المناطق في جمهورية التشيك، وأعلن 15 موقعاً عن إطلاق إنذارات الفيضانات وكان أغلبها من المستوى الأول.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الفيضانات يمكن أن تصل إلى مستويات مرتفعة شبيهة، بتلك التي سجلت في عامي 1997 أو 2002.

المصدر: وام
الفيضانات
التشيك
براغ
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