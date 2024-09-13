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مسؤول روسي كبير يلتقي مع زعيم كوريا الشمالية

سيرغي شويغو سكرتير مجلس الأمن الروسي
13 سبتمبر 2024 17:00

ذكرت وكالات أنباء روسية أن سيرغي شويغو سكرتير مجلس الأمن الروسي أجرى محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارة إلى بيونغ يانغ اليوم الجمعة.
تأتي الزيارة في وقت حرج من الأزمة في أوكرانيا، إذ تقول الولايات المتحدة إن كوريا الشمالية زودت روسيا بالذخيرة والصواريخ الباليستية.
وتدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها اتخاذ قرار بشأن السماح لكييف باستخدام صواريخ طويلة المدى زودتها بها الدول الغربية لضرب أراض في عمق روسيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إنه إذا حدث ذلك، فإن الغرب سيدخل في مواجهة مباشرة مع بلاده.
وتنفي موسكو وبيونغ يانغ مسألة نقل الأسلحة لكنهما تعهدتا بتعزيز العلاقات العسكرية. وعمقت روسيا علاقاتها مع كوريا الشمالية منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، واستقبل كيم، بوتين في زيارة رسمية في يونيو الماضي.
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن الاجتماعات بين شويغو وزعيم كوريا الشمالية جرت في "أجواء ودية تتسم بالثقة البالغة" وستقدم مساهمة مهمة في تنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها بوتين وكيم في قمتهما قبل ثلاثة أشهر.

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المصدر: رويترز
سيرغي شويغو
سيرجي شويجو
كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
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